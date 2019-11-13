Губернатор Калининградской области обсудил вопросы сотрудничества с послом Белоруссии
- Калининград / © Игорь Зарембо
- РИА Новости
«Между нашей областью и регионами Белоруссии активно развивается взаимодействие во всех жизненно важных сферах. Мы придаём большое значение укреплению связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере», — заявил Алиханов.
По его словам, областное руководство настроено на активное расширение сотрудничества с белорусскими партнёрами.
Со своей стороны, Семашко рассказал о направлениях для развития взаимодействия. В частности, белорусская сторона готова поставлять в регион городской транспорт, участвовать в строительстве.
Ранее «Взгляд» сообщал, что в Ульяновской области запустили производство игрушек белорусской фабрики.