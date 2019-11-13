Губернатор Калининградской области обсудил вопросы сотрудничества с послом Белоруссии

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с послом Белоруссии в России — заместителем премьер-министра Владимиром Семашко, сообщает «Янтарный край».
Губернатор Калининградской области обсудил вопросы сотрудничества с послом Белоруссии
  • Калининград / © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Между нашей областью и регионами Белоруссии активно развивается взаимодействие во всех жизненно важных сферах. Мы придаём большое значение укреплению связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере», — заявил Алиханов.

По его словам, областное руководство настроено на активное расширение сотрудничества с белорусскими партнёрами.

Со своей стороны, Семашко рассказал о направлениях для развития взаимодействия. В частности, белорусская сторона готова поставлять в регион городской транспорт, участвовать в строительстве.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Ульяновской области запустили производство игрушек белорусской фабрики.

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