Губернатор Калининградской области обсудил вопросы сотрудничества с послом Белоруссии

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл встречу с послом Белоруссии в России — заместителем премьер-министра Владимиром Семашко, сообщает «Янтарный край».

«Между нашей областью и регионами Белоруссии активно развивается взаимодействие во всех жизненно важных сферах. Мы придаём большое значение укреплению связей в области транспорта и строительства, сельского хозяйства и промышленности, гуманитарной сфере», — заявил Алиханов.

По его словам, областное руководство настроено на активное расширение сотрудничества с белорусскими партнёрами.

Со своей стороны, Семашко рассказал о направлениях для развития взаимодействия. В частности, белорусская сторона готова поставлять в регион городской транспорт, участвовать в строительстве.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Ульяновской области запустили производство игрушек белорусской фабрики.