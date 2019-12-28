СК России возбудил дела по факту миномётного обстрела ВСУ Донбасса

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками объектов гражданской инфраструктуры в самопровозглашённой Донецкой народной республике.
СК России возбудил дела по факту миномётного обстрела ВСУ Донбасса
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении официального представителя СК России Светланы Петренко, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что 25 декабря «военнослужащие Вооружённых сил Украины и других украинских воинских формирований, находясь на территории самопровозглашённой Донецкой народной республики, произвели прицельный обстрел из миномётов, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры на кладбище, расположенном в посёлке Шахты 6/7 города Горловки».

Согласно данным СК, «в результате не участвующий в вооружённом конфликте мирный житель 1960 года рождения получил ранения».

Как уточняется, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России»).

В ноябре СК России возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе со стороны украинских военных. 

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