СК России возбудил три дела по фактам обстрелов ВСУ Донбасса

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела по фактам обстрелов гражданского населения в Донбассе со стороны украинских военных. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России»)», — сказала она.

Согласно данным ведомства, 31 октября военнослужащими ВСУ был обстрелян из противотанкового ракетного комплекса медицинский автомобиль с эмблемой красного креста, направлявшийся к селу Белая Каменка Терьмановского района самопровозглашённой Донецкой народной республики, в результате чего двое сотрудников медслужбы получили ранения.

Также 1 и 13 ноября в результате обстрела ВСУ из гранатомётов, миномётов и огнестрельного оружия объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов по улице Кастальского в посёлке шахты «Трудовская» Петровского района, по улице Привокзальной в селе Спартак Ясиноватского района ДНР были ранены два человека.

Отмечается, что все обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее СК России заочно предъявил обвинение ещё одному командиру бригады ВСУ по уголовному делу об обстрелах в Донбассе.