В Казахстане отменено порядка 100 рейсов авиакомпании BEK AIR

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В Казахстане отменено порядка 100 рейсов авиакомпании BEK AIR, чей самолёт потерпел крушение под Алма-Атой.
В Казахстане отменено порядка 100 рейсов авиакомпании BEK AIR
  • Reuters

«В связи с приостановлением полётов авиакомпании BEK AIR с 27 по 31 декабря текущего года авиакомпанией отменены порядка 100 рейсов. На данные рейсы было продано 9157 билетов, из них 8180 — взрослые, 765 — дети, 212 — младенцы», — приводит Интерфакс сообщение Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Ранее стало известно, что BEK AIR, самолёт которой потерпел катастрофу близ Алма-Аты, вернёт пассажирам стоимость авиабилетов на запланированные до 31 декабря рейсы.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил проверить все авиакомпании и объекты авиационной инфраструктуры в стране после крушения самолёта в Алма-Ате, в результате которого, по последним данным, погибли 12 человек.

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