Россиян на борту разбившегося в Казахстане самолёта не было
«Сейчас эта информация проверяется. По предварительным данным, россиян нет», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, очень много людей, которые живут по виду на жительство, и вычленить их из списка пассажиров на данном этапе невозможно, поскольку ведутся спасательные работы.
Дипломаты добавили, речь идёт о внутреннем, а не о международном рейсе.
«Поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса», — добавили в генконсульстве.
Самолёт при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. На его борту находились, по некоторым данным, 95 человек, погибли девять и ещё девять пострадали.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования и пообещал, что виновные понесут наказание.