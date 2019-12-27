Россиян на борту разбившегося в Казахстане самолёта не было

По предварительным данным, российских граждан не было на борту самолёта, который разбился в Алма-Ате в Казахстане. Об этом заявили в генконсульстве России в Алма-Ате.

«Сейчас эта информация проверяется. По предварительным данным, россиян нет», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, очень много людей, которые живут по виду на жительство, и вычленить их из списка пассажиров на данном этапе невозможно, поскольку ведутся спасательные работы.

Дипломаты добавили, речь идёт о внутреннем, а не о международном рейсе.

«Поэтому сложно сказать на 100%, но предварительно нет, потому что к нам не обращались граждане России или родственники граждан России по поводу рейса», — добавили в генконсульстве.

Самолёт при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. На его борту находились, по некоторым данным, 95 человек, погибли девять и ещё девять пострадали.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования и пообещал, что виновные понесут наказание.