Пушилин заявил о возможности полной отмены комендантского часа в ДНР

Глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике после Нового года может быть полностью отменён комендантский час.

«Мы должны оценить ситуацию с правонарушениями — будет ли рост числа нарушений в праздничные дни. По мере того как мы проведём эксперимент, будут приниматься соответствующие следующие решения. Данный эксперимент покажет, насколько мы готовы к полной отмене комендантского часа», — сообщил Пушилин во время прямой линии с жителями Донбасса.

Комендантский час в ДНР был введён после начала военных действий в Донбассе в 2014 году. Он действует с 23:00 до 5:00.

23 декабря Пушилин выпустил указ о временной отмене комендантского часа в период с новогодней ночи до утра 8 января.

Ранее в ДНР назвали сроки согласования формулы обмена с Киевом.