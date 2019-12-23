В ДНР назвали сроки согласования формулы обмена с Киевом
- РИА Новости
«27—28-го числа должна пройти процедура верификации людей, которые не хотят принимать участие в обмене... 28-го числа должна пройти процедура верификации людей, которые, по словам Украины, не хотят подлежать обмену», — цитирует её РИА Новости.
Она подчеркнула, что этот процесс будет контролировать представитель ОБСЕ, «который подтвердит или опровергнет эти отказы».
Затем Украина и представители самопровозглашённых республик Донбасса уточнят количество подлежащих обмену лиц.
Ранее полпред России на переговорах в Минске Борис Грызлов сообщил, что контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения удерживаемых лиц и обмена ими до конца года.