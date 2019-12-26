В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям

Торжественное открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистского террора состоялось в Таллине, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook.

Как отмечается, монумент установлен на перекрёстке улицы Вальдеку и Вильяндиского шоссе — на месте танкового рва, в который нацисты во время оккупации сбрасывали тела расстрелянных. По подсчётам поисковиков, там покоятся останки более 1,5 тыс. человек.

Перед собравшимися выступил советник — посланник дипмиссии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями для сохранения памяти о победе над фашизмом.

Сотрудники посольства, военный атташе Андрей Бережной, члены ветеранских и поисковых организаций возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Ранее посольство России в Таллине направило в эстонский МИД ноту в связи со сносом памятника на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула.