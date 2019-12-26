Орешкин рассказал об обсуждении Россией и Белоруссией единого рынка

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Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT рассказал об обсуждении Москвой и Минском вопроса создания единого рынка.
Орешкин рассказал об обсуждении Россией и Белоруссией единого рынка
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Цель нашего обсуждения довольно проста. Мы хотим иметь две суверенные страны с единым рынком. Мы пытаемся взять лучшее из опыта Белоруссии, а они — из нашего опыта. Мы с белорусской стороной стремимся к обмену передовым опытом, а также к тому, чтобы посредством дискуссий и создания единого рынка стать сильнее — как вместе, так и по отдельности», — заключил Орешкин.

Ранее блорусский лидер Александр Лукашенко заявил о колоссальном прогрессе развития сотрудничества с Россией, в том числе по линии Союзного государства.

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