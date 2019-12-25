В Совфеде оценили реакцию Киева на запуск поездов в Крым

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Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT возбуждённое на Украине уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.
В Совфеде оценили реакцию Киева на запуск поездов в Крым
  • РИА Новости

«Украинское правосудие действует в рамках украинского же законодательства. А нам известно, что оно изменившийся статус Крыма отрицает, не признаёт сложившиеся реалии и волеизъявление граждан. Так что ничего неожиданного не происходит. Тем не менее юрисдикцию такого рода решений мы не признаём, наша страна действует в рамках своих законов, которые исчерпывающим образом определяют нынешний статус Крыма», — сказал он.

По словам сенатора, российское законодательство полностью соответствует международному праву в данном вопросе.

Он также отметил, что никаких последствий у решения украинской стороны не будет.

«Данное заявление с юридической точки зрения ничтожно, только так к нему и следует относиться. Оно полностью выбивается из реальной ситуации. Это чисто политический жест», — заключил Косачёв.

Ранее прокуратура созданной Киевом «прокуратуры Автономной Республики Крым» возбудила уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.

Утром 25 декабря пассажирский поезд «Таврия» из Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части моста через Керченский пролив, прибыл в Севастополь.

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