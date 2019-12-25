В Узбекистане повторно проголосуют на выборах депутатов в 25 округах

В Узбекистане 5 января 2020 года состоится повторное голосование на парламентских выборах в 25 избирательных округах, заявил замглавы ЦИК республики Махмуд Истамов.

По его словам, в данных округах ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов.

«Рассмотрев оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий об определении результатов выборов по округу, выявили ряд арифметических ошибок при подсчёте... Повторное голосование состоится 5 января», — цитирует Истамова в ходе заседания Центризбиркома Узбекистана РИА Новости.

По итогам повторного голосования избранными будут считаться кандидаты, набравшие простое большинство голосов.

Ранее в ОБСЕ назвали конкурентными парламентские выборы в Узбекистане, прошедшие 22 декабря.

На 150 мест в нижней палате парламента претендовали 750 кандидатов от пяти политических партий.