В ОБСЕ назвали конкурентными парламентские выборы в Узбекистане

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Выборы в нижнюю палату парламента Узбекистана, состоявшиеся 22 декабря, прошли в соответствии с избирательным законодательством и продемонстрировали конкуренцию, подтвердил президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели.
В ОБСЕ назвали конкурентными парламентские выборы в Узбекистане
  • Reuters

«Выборы в парламент Узбекистана проходили в рамках избирательного законодательства, продемонстрировали конкуренцию, кандидаты имели возможность вести полную агитацию», — приводит заявление Церетели на брифинге в Ташкенте РИА Новости.

На выборах в Узбекистане присутствовали около 140 тыс. местных и более 800 международных наблюдателей от СНГ, ШОС и ОБСЕ.

По предварительной информации, на парламентских выборах проголосовали свыше 13,3 млн граждан страны, явка составила примерно 71,1%.

Ранее выборы в Узбекистане признали состоявшимися.

Сообщалось, что на 150 мест в нижней палате парламента претендовали 750 кандидатов от пяти политических партий.

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