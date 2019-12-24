В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.

«Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о «расстреле группы СБУ в Закарпатье». Это полный бред!» — написала в Facebook пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Как пишет издание СТРАНА.ua со ссылкой на источник в СБУ, в окрестностях города Виноградов рядом с венгерской границей «обнаружены тела четырёх офицеров», которые «выполняли задание по документации трафика контрабанды через так называемый «частный участок» границы Украины с Венгрией и Румынией».

В октябре украинский премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о связи сотрудников СБУ, работавших при предыдущей власти, с контрабандистами.

Тогда он заявил, что новые люди в СБУ и других правоохранительных ведомствах смогут справиться с проблемой контрабанды в стране.