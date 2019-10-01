Премьер Украины рассказал о связи СБУ с контрабандистами
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Как он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, новые люди в СБУ и других правоохранительных ведомствах смогут справиться с проблемой контрабанды в стране.
«Невозможно побороть контрабанду, которую покрывают прокуратура, СБУ, силы Министерства финансов. Поэтому меня не удивляет, что в прошлом правительстве это было сделать гораздо сложнее. Я убеждён в том, что нынешние руководители прокуратуры и СБУ качественно отличаются... от тех людей, которые возглавляли эти органы до этого», — цитирует его УНИАН.
По словам Гончарука, для победы над контрабандистами нужна скоординированная работа всех правоохранительных ведомств и правительства.
Ранее КГБ Белоруссии пресёк контрабанду оружия с Украины в Россию.