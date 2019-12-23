Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины

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Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы с украинской стороны. Об этом заявил российский премьер Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал возможность отмены санкций против Украины
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Мы им всегда говорили: «Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их вначале ввели», — цитирует Интерфакс главу правительства.

По его словам, Россия «остаётся для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнёром, несмотря ни на что».

Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Медведев рассказал, что с нынешним премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком контакты прерваны.

«Мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят — пожалуйста», — добавил он.

В начале декабря Медведев, комментируя политику украинского лидера Владимира Зеленского в отношении России, заявил, что главное — чтобы Зеленскому хватило мужества противостоять «оголтелому национализму».

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