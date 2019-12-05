Медведев прокомментировал политику Зеленского в отношении России
- Reuters
Он заявил, что Зеленский обладает «весьма высокой поддержкой» украинского народа.
По словам Медведева, самое главное — чтобы у Зеленского «хватило силы духа и мужества противостоять целому ряду деструктивных тенденций», сформировавшихся на Украине в политическом истеблишменте и в отдельных слоях общества.
«Иными словами, противостоять такому оголтелому национализму и желанию всё перевернуть с ног на голову в отношениях с Российской Федерацией», — сказал он.
Также Медведев отметил, что очевидно, что Зеленский хочет договориться по ключевым вопросам развития Украины, в том числе с Россией.
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