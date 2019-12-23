Эксперт оценил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Директор Центра евразийских исследований, политолог Владимир Корнилов в беседе с ФАН оценил заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует введения санкций, направленных против прямых поставок газа из России.

Как считает эксперт, Порошенко опасается успеха нынешнего главы государства Владимира Зеленского в достижении соглашения о более выгодных поставках непосредственно из России.

«Пожалуй, ему действительно не остаётся иного выбора, чем поступать именно таким образом. Но на данный момент он действует на опережение, поскольку, несмотря на то что соглашение о транзите газа между Украиной и Россией было достигнуто, о прямых поставках договорённостей пока не было», — сказал Корнилов.

Ранее председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал заявление Порошенко.