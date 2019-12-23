Эксперт прокомментировал призыв Порошенко ввести санкции за газ из России
Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.
Как считает Колесниченко, такие высказывания — это продолжение пиара.
«Никакого результата заявления подобного рода иметь не будут, ни к каким последствиям не приведут», — отметил он.
Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление Порошенко.
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