Эксперт прокомментировал призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Председатель президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

РИА Новости

Как считает Колесниченко, такие высказывания — это продолжение пиара. «Никакого результата заявления подобного рода иметь не будут, ни к каким последствиям не приведут», — отметил он. Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление Порошенко.