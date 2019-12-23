Эксперт объяснил призыв Порошенко ввести санкции за газ из России

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал RT заявление лидера партии «Европейская солидарность», экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

«Я думаю, что основные мотивы, которыми руководствуются Порошенко и его сторонники, — это избежать политического забытья. Выборы, которые состоялись в мае, и парламентские летом показали, что реальная популярность партии колеблется на уровне где-то 10%. Соответственно сейчас процесс нормализации отношений между Россией и Украиной, конечно, полностью нивелирует их политическую силу», — пояснил Оленченко.

Эксперт отметил, что вся программа партии Порошенко строится на конфликтности и обострении отношений с Россией.

«И их беспокоит, что население от них отходит. Поэтому они ищут всякие предлоги, чтобы напомнить о себе украинской и международной общественности. В принципе, я думаю, что у них есть понимание того, что их время прошло, а то, что они предлагали украинской общественности, уже не востребовано», — заключил он.

Ранее Порошенко заявил, что его партия потребует срочного созыва Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России.

Он также добавил, что «уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с «Газпромом», и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения».