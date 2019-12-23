На Украине рассказали о демонтаже герба СССР со статуи «Родина-мать»
- © Michael Kudryavtsev/Russian Look
- globallookpress.com
«Институт Патона, который занимается сваркой, подготовил проект по демонтажу советского герба, но это дорогое решение», — цитирует его ТАСС.
По словам директора института, для выполнения проекта требуются непростые технические и инженерные решения.
«Необходимы также непростые расчёты, чтобы статуя не наклонилась после того, как уберут один из её элементов. Если нагрузить какими-то конструкциями и приспособлениями, они могут перевесить «Родину-мать», поскольку там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать», — объяснил Дробович.
Он пообещал обратиться в Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины с просьбой о финансировании данных работ в 2020 году, а также провести опрос среди граждан о возможности привлечения средств налогоплательщиков.
«Либо предложим придумать более лёгкий проект решения вопроса», — заключил он.
В феврале на Украине призвали снять советский герб с памятника «Родина-мать», открытого в Киеве в 1981 году.