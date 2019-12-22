Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»

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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал экс-президента Украины Петра Порошенко «больным и ущербным существом».
Экс-депутат Рады назвал Порошенко «больным и ущербным существом»
  • Пётр Порошенко
  • globallookpress.com

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

Отмечается, что таким образом он отреагировал на информацию о том, что в принадлежавшем Порошенко спортклубе обнаружили скрытые видеокамеры в раздевалках.

«Никогда не понимал и не уважал Порошенко. Был уверен, что пасть ниже просто невозможно и уже некуда, но новость о камерах в раздевалках и душевых клуба «Пятый элемент», ему принадлежащем, удивила даже меня... Тупое, жадное, мелкое, жалкое, больное и ущербное существо. А ведь если мысли возмущённых граждан справедливо материализуются, то персонаж будет волать на каждом углу, что членовредительство произошло на политической почве», — отметил он.

По его словам, можно лишь размышлять о том, зачем он «в одиночестве или с кем-то в компании» смотрел соответствующие видеозаписи.

Ранее СМИ сообщали, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в принадлежавшем Порошенко спортклубе «Пятый элемент». В вентиляционной системе и во всех углах женской и мужской раздевалок следователи изъяли соединённые с сетевым кабелем вмонтированные линзы видеокамер, собиравшие негласную информацию, подслушивавшие и снимавшие видео посетителей прямо в раздевалках.

20 декабря в партии Порошенко заявили об обысках ГБР в офисе политсилы.

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