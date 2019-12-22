Семьям погибших и пострадавшим при пожаре в колледже в Одессе выплатили 2 млн гривен

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Одесский городской совет выплатил порядка 2 млн гривен семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Семьям погибших и пострадавшим при пожаре в колледже в Одессе выплатили 2 млн гривен
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

«По состоянию на 21 декабря 2019 года департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета перечислено семьям погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара на Троицкой, 25, материальной помощи в общей сумме 2,13 млн грн, в том числе пяти семьям погибших и 31 пострадавшему», — указывается в заявлении.

Уточняется, что финансовую помощь людям окажет также фонд благотворительной помощи Одесского городского совета.

4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар, в результате которого погибли 16 человек.

14 декабря спасатели официально объявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в колледже.

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