В Госдуме оценили слова посла Украины в США об «агентах России» в ООН

Член комитета по международным делам Государственной думы Антон Морозов прокомментировал RT слова посла Украины в США Владимира Ельченко, который предположил, что половина работающих в ООН россиян являются «агентами российских спецслужб».

«Чтобы делать подобные заявления, нужно разбираться в особенностях деятельности спецслужб, соответственно, самому быть причастным к подобной деятельности. Удивительно, что посол Украины настолько осведомлён в деятельности иностранных спецслужб», — заявил депутат.

Парламентарий назвал «вполне естественным» тот факт, что сотрудники ООН от России защищают интересы своей страны в рамках работы организации.

Он также добавил, что подобные заключения «могут давать спецслужбы страны пребывания, то есть США».

Ранее Ельченко заявил, что половина россиян, которые работают в ООН, являются скрытыми или явными «агентами российских спецслужб», оказывающими влияние на работу организации.