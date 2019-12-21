В Госдуме оценили слова посла Украины в США об «агентах России» в ООН
- РИА Новости
«Чтобы делать подобные заявления, нужно разбираться в особенностях деятельности спецслужб, соответственно, самому быть причастным к подобной деятельности. Удивительно, что посол Украины настолько осведомлён в деятельности иностранных спецслужб», — заявил депутат.
Парламентарий назвал «вполне естественным» тот факт, что сотрудники ООН от России защищают интересы своей страны в рамках работы организации.
Он также добавил, что подобные заключения «могут давать спецслужбы страны пребывания, то есть США».
Ранее Ельченко заявил, что половина россиян, которые работают в ООН, являются скрытыми или явными «агентами российских спецслужб», оказывающими влияние на работу организации.