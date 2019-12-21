Посол Украины в США рассказал об «агентурной сети России» в ООН

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что половина россиян, которые работают в ООН, являются скрытыми или явными «агентами российских спецслужб», оказывающими влияние на работу организации.

«Россия влияет на работу ООН скрыто — через свои кадры. В секретариате Организации Объединённых Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них — это агентура ФСБ, явная или скрытая», — сказал дипломат в интервью «Укринформу».

По словам Ельченко, российские кадры «работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на российское постпредство».

«Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — добавил посол Украины.

Владимир Ельченко был уволен с поста постоянного представителя Украины при ООН и назначен послом в США 19 декабря. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.