Посол Украины в США рассказал об «агентурной сети России» в ООН
- РИА Новости
«Россия влияет на работу ООН скрыто — через свои кадры. В секретариате Организации Объединённых Наций работает две-три сотни россиян. Думаю, половина из них — это агентура ФСБ, явная или скрытая», — сказал дипломат в интервью «Укринформу».
По словам Ельченко, российские кадры «работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте — на российское постпредство».
«Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН», — добавил посол Украины.
Владимир Ельченко был уволен с поста постоянного представителя Украины при ООН и назначен послом в США 19 декабря. Соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.