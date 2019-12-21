Джонсон совершит визит в Эстонию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 21 декабря совершит визит в Эстонию, в ходе которого встретится с главой эстонского правительства Юри Ратасом и навестит британских военных на базе НАТО в городе Тапа.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьера.

Визит британского премьера будет приурочен к празднованию Рождества. В Лондоне заявили, что он послужит укреплению отношений с Эстонией в рамках Североатлантического альянса.

В рамках визита Джонсону проведут экскурсию по территории базы в Тапе. Он также осмотрит военную технику и примет участие в рождественском обеде с военными.

Ранее Джонсон объявил о первых назначениях в новое правительство.