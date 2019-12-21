Джонсон совершит визит в Эстонию
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии британского премьера.
Визит британского премьера будет приурочен к празднованию Рождества. В Лондоне заявили, что он послужит укреплению отношений с Эстонией в рамках Североатлантического альянса.
В рамках визита Джонсону проведут экскурсию по территории базы в Тапе. Он также осмотрит военную технику и примет участие в рождественском обеде с военными.
Ранее Джонсон объявил о первых назначениях в новое правительство.