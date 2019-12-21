В ГСЧС по Одесской области сменили руководство после ЧП в колледже

В управлении Госслужбы Украины по ЧС по Одесской области сменили руководство после пожара в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, жертвами которого стали 16 человек.

Об этом говорится в сообщении на сайте областного управления ГСЧС.

«Приказом Госслужбы по ЧС Украины от 19 декабря 2019... генерал-майор службы гражданской защиты Виктор Федорчак, начальника Главного управления Госслужбы по ЧС Украины в Одесской области уволен со службы гражданской защиты», — указано в сообщении.

Также уволен заместитель Федорчака Михаил Вовк.

Новым главой управления назначили Вадима Шулюка, который ранее занимал пост первого заместителя начальника областного ведомства.

4 декабря в учебном корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошёл пожар, в результате которого погибли 16 человек.

14 декабря спасатели официально объявили о завершении работ по ликвидации последствий пожара в колледже.