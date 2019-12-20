Джабаров оценил слова Зеленского об инвестициях США в экономику Украины

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Анна Лушникова
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
Джабаров оценил слова Зеленского об инвестициях США в экономику Украины
  • © РИА Новости

«Понятно, что Украина заинтересована в инвестициях. Но есть одно но. Соединённые Штаты никогда не будут вкладывать средства в страну с нестабильным режимом. А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер», — считает сенатор.

Тем не менее, по словам Джабарова, помощь для Украины «может прийти только с востока, от России, а всё остальное — просто слова».

Ранее Зеленский провёл встречу с новым послом страны в Вашингтоне Владимиром Ельченко, в ходе которой заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.

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