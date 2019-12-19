В результате конфликта в Донбассе в 2019 году погибли 18 человек
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- AFP
«По сведениям СММ, в 2019 году её жертвами стали 145 человек, из которых 18 убиты», — приводит слова Лукашевича на заседании ОБСЕ РИА Новости.
По его словам, также увеличилось количество повреждённых гражданских объектов. В 2019 году было повреждено не менее 550 таких объектов, в том числе 14 действующих детских учебных заведений.
Лукашевич добавил, что данные миссии ОБСЕ «наглядно иллюстрируют, на кого направляются орудия украинских силовиков».
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об обстреле ВСУ посёлка Набережное.