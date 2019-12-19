В результате конфликта в Донбассе в 2019 году погибли 18 человек

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, в результате силовой операции Киева в Донбассе в 2019 году были убиты 18 человек. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«По сведениям СММ, в 2019 году её жертвами стали 145 человек, из которых 18 убиты», — приводит слова Лукашевича на заседании ОБСЕ РИА Новости.

По его словам, также увеличилось количество повреждённых гражданских объектов. В 2019 году было повреждено не менее 550 таких объектов, в том числе 14 действующих детских учебных заведений.

Лукашевич добавил, что данные миссии ОБСЕ «наглядно иллюстрируют, на кого направляются орудия украинских силовиков».

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили об обстреле ВСУ посёлка Набережное.