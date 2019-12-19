В Ереване 11 человек пострадали при ЧП в здании военкомата

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В столице Армении 11 человек получили травмы в результате обрушения пола в здании военкомата. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.
В Ереване 11 человек пострадали при ЧП в здании военкомата
  • © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Отмечается, что 19 декабря в службу спасения поступило сообщение об обрушении в двухэтажном здании военкомата №1.

«Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже, пострадали 11 человек», — заявили в МЧС.

На место выехали спасатели, психологи и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Узбекистане возбудили дело по факту обрушения при строительстве метро.

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