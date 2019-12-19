В Ереване 11 человек пострадали при ЧП в здании военкомата
- © Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения
Отмечается, что 19 декабря в службу спасения поступило сообщение об обрушении в двухэтажном здании военкомата №1.
«Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже, пострадали 11 человек», — заявили в МЧС.
На место выехали спасатели, психологи и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Узбекистане возбудили дело по факту обрушения при строительстве метро.