В Ереване 11 человек пострадали при ЧП в здании военкомата

В столице Армении 11 человек получили травмы в результате обрушения пола в здании военкомата. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении.

© Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения

Отмечается, что 19 декабря в службу спасения поступило сообщение об обрушении в двухэтажном здании военкомата №1. «Выяснилось, что обрушился пол одной из комнат на первом этаже, пострадали 11 человек», — заявили в МЧС. На место выехали спасатели, психологи и медики. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее в Узбекистане возбудили дело по факту обрушения при строительстве метро.