В Узбекистане возбудили дело по факту ЧП при строительстве метро

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Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело в связи с обрушением грунта во время строительства одной из линий метрополитена в Ташкенте.
В Узбекистане возбудили дело по факту ЧП при строительстве метро
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  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.

«Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ» в связи с аварией на строящимся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента», — указали в ведомстве.

Уточняется, что лицам, виновным в произошедшем, может грозить лишение свободы сроком на восемь лет.

Ранее СМИ сообщали, что спасатели извлекли тело шестого погибшего из-под завалов после обрушения грунта, произошедшего 18 декабря во время строительства линии метрополитена в Ташкенте.

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