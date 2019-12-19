В Узбекистане возбудили дело по факту ЧП при строительстве метро
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.
«Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статьям «Нарушение правил охраны труда» и «Нарушение правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ» в связи с аварией на строящимся участке Юнусабадской линии метрополитена Ташкента», — указали в ведомстве.
Уточняется, что лицам, виновным в произошедшем, может грозить лишение свободы сроком на восемь лет.
Ранее СМИ сообщали, что спасатели извлекли тело шестого погибшего из-под завалов после обрушения грунта, произошедшего 18 декабря во время строительства линии метрополитена в Ташкенте.