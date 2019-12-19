В офисе Зеленского опровергли сообщения о срыве переговоров в Минске

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Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что нет оснований говорить о срыве переговоров в Минске.
В офисе Зеленского опровергли сообщения о срыве переговоров в Минске
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«Нормальный переговорный процесс. Он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей, и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш заявил, что обмен удерживаемыми лицами, защита гражданского населения и инфраструктуры, а также разведение сил будут обсуждаться в рамках переговоров контактной группы по Донбассу

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