В офисе Зеленского опровергли сообщения о срыве переговоров в Минске

Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе Алексей Резников заявил, что нет оснований говорить о срыве переговоров в Минске.

«Нормальный переговорный процесс. Он очень сложный, имеет много нюансов, технических деталей, и говорить о том, что что-то сорвано, что-то не произошло, сегодня нет таких оснований», — приводит Интерфакс его слова.

Ранее координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш заявил, что обмен удерживаемыми лицами, защита гражданского населения и инфраструктуры, а также разведение сил будут обсуждаться в рамках переговоров контактной группы по Донбассу.