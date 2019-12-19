В Киеве протестующие перекрыли центральную улицу города

В Киеве выступающие против земельной реформы заблокировали центральную улицу города — Крещатик.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Инфраструктура города была к этому не готова, как и полицейские, потому что для автобусов, которые курсируют по этой улице, не изменили маршруты. Время от времени полиция диалога просит общину расступиться и пропустить и автобусы, и спецтранспорт, в частности скорую помощь», — указывает телеканал.

Отмечается, что участники акции заявили о готовности сделать данный митинг бессрочным. По их словам, они намерены стоять возле здания парламента до тех пор, пока к ним не выйдет глава Верховной рады Дмитрий Разумков, которому они хотят высказать свои требования.

Ранее сообщалось, что возле здания Верховной рады Украины проходит митинг против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения.