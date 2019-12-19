Глава антикоррупционного ведомства Украины попал в реестр коррупционеров

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Главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника внесли в госреестр коррупционеров.
Глава антикоррупционного ведомства Украины попал в реестр коррупционеров
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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост депутата партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, который он опубликовал в своём канале в Telegram.

Украинский парламентарий также привёл выдержку из госреестра и добавил: «Дальше мы должны сделать всё, чтобы он был уволен с поста директора».

«Коррупционерам не место во власти», — заключил депутат.

Как уточняет издание, 6 сентября 2019 года Сарненский райсуд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении ограничения для госслужащих при получении подарков, назначив ему в качестве наказания штраф 3,4 тыс. гривен. Речь идёт об отдыхе Сытника на территории охотничьего хозяйства «Полесское-Сарны» в Ровенской области, который оплачивал бизнесмен Николай Надейко.

Ранее американский лидер Дональд Трамп в телефонном интервью телеканалу Fox News назвал Украину третьей по коррумпированности страной в мире.

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