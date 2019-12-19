Во Львовской области подожгли редакцию газеты

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Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что во Львовской области подожгли редакцию газеты «Голос Самборщины».
Во Львовской области подожгли редакцию газеты
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Редакция районной газеты «Голос Самборщины» выгорела из-за умышленного поджога. Завтра люди не получат свою любимую районку», — написал он.

По его словам, правоохранительные органы проводят в сгоревшем здании следственные действия.

Уточняется, что из редакции был вынесен сейф, в котором находились уставные документы издания. Позднее его нашли в кустах. Злоумышленникам не удалось его взломать.

В октябре Томиленко заявил, что за девять месяцев 2019 года НСЖУ зафиксировал в стране 55 нападений на сотрудников средств массовой информации.

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