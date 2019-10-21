На Украине зафиксировали 55 нападений на сотрудников СМИ
- РИА Новости
«Всего за девять месяцев зафиксировано 55 инцидентов физической агрессии в отношении украинских журналистов», — написал он.
По его словам, в III квартале 2019 года чаще всего силу к работникам СМИ применяли в Киеве и Одессе — шесть случаев и четыре соответственно.
Томиленко добавил, что украинским властям необходимо обеспечить проведение оперативных расследований нападений и надлежащего наказания напавших.
Ранее в миссии ООН на Украине потребовали от Киева закрыть сайт «Миротворец», на котором опубликованы личные данные лиц, в том числе журналистов.