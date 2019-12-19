В Армении наложили арест на имущество экс-президента Саргсяна

В Армении наложили арест на имущество бывшего президента республики Сержа Саргсяна, обвиняемого в хищении и растрате в особо крупных размерах, сообщили в Специальной следственной службе страны.

«Наложен арест на обвиняемых по данному уголовному делу в размере причинённого ущерба», — цитирует ведомство Интерфакс.

Саргсяну предъявлено обвинение в соучастии в присвоении или растрате.

В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал хищение бюджетных средств на сумму 489,1 млн драмов (более $1 млн).

В июне был взят под стражу экс-президент Армении Роберт Кочарян по обвинению в свержении конституционного строя по уголовному делу о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.