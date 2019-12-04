Экс-президенту Армении предъявили обвинение в хищении

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в хищении в особо крупных размерах. Об этом сообщается на сайте Спецследственной службы Армении.

«Саргсян в период с 25 января по 7 февраля 2013 года организовал путём растраты хищение у государства средств в особо крупных размерах на сумму 489,1 млн драмов (более $1 млн)», — говорится в сообщении.

25 июня экс-президент Армении Роберт Кочарян был взят под стражу по обвинению в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

В августе 2018 года бывшему вице-премьеру Армении Армену Геворкяну предъявили обвинение в оказании давления на судью Конституционного суда.