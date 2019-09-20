Суд оставил экс-президента Армении Кочаряна под стражей

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Суд в Армении повторно отклонил ходатайство об освобождении из-под стражи бывшего президента страны Роберта Кочаряна.
Суд оставил экс-президента Армении Кочаряна под стражей
  • © Vahram BAGHDASARYAN
  • AFP

«Отклонить ходатайство адвокатов Кочаряна об изменении меры пресечения Кочаряну», — цитирует РИА Новости судью по делу Анну Данибекян.

17 сентября Данибекян уже отклонила ходатайство об освобождении Кочаряна. Адвокат политика Айк Алумян выразил мнение, что причиной стало давление на суд со стороны высокопоставленных должностных лиц.

25 июня экс-президент Армении был взят под стражу.

7 декабря 2018 года политику были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. 

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