Цемах обратился в ЕСПЧ из-за действий спецслужб Украины

Анатолий Кучерена, адвокат бывшего командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха, заявил, что его подзащитный подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за действий спецслужб Украины.

«Я подал жалобу в ЕСПЧ в интересах Цемаха. Пока большей информации у меня нет, ждём дальнейшего развития событий», — приводит ТАСС его слова.

Адвокат уточнил, что в жалобе Цемах описывает обстоятельства его похищения и содержания в СИЗО в Киеве, а также применения психотропных веществ. По словам Кучерены, такие действия являются «вопиющими нарушениями прав человека».

В ноябре Цемах заявил, что считает своё похищение украинскими спецслужбами терроризмом и рассматривает возможность обращения в связи с этим в международные суды.