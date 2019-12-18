Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
  • ©president.gov.ua

Как сообщает телеканал «Громадське», об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

12 декабря Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.

Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.

Ранее украинский депутат Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.

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