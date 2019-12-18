Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса
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Как сообщает телеканал «Громадське», об этом свидетельствует информация на сайте Рады.
12 декабря Верховная рада Украины продлила в ходе заседания действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
Как отмечается, в поддержку законопроекта проголосовали 320 депутатов.
Ранее украинский депутат Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.