В Киеве возобновились протесты против земельной реформы
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Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что под зданием украинского парламента собрались несколько сотен людей. Демонстрация проходит под руководством ряда политических сил, выступающих против земельной реформы.
В настоящий момент Верховная рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.
17 декабря в Киеве возле здания Верховной рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.
Позднее посольство США в Киеве осудило насилие в ходе столкновений у Рады.