В Киеве возобновились протесты против земельной реформы

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Возле здания Верховной рады в Киеве вновь начались акции протеста против открытия рынка сельскохозяйственных земель.
В Киеве возобновились протесты против земельной реформы
  • © РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что под зданием украинского парламента собрались несколько сотен людей. Демонстрация проходит под руководством ряда политических сил, выступающих против земельной реформы. 

В настоящий момент Верховная рада находится под усиленной охраной Национальной полиции и Национальной гвардии, на месте присутствуют также сотрудники ГСЧС.

17 декабря в Киеве возле здания Верховной рады участники митинга против законопроекта о продаже земли устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. 

Позднее посольство США в Киеве осудило насилие в ходе столкновений у Рады.

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