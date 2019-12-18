«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией

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Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба украинской компании.

«Арбитражное решение о возмещении за экспроприацию инвестиций в Крыму остаётся в силе — Верховный суд Швейцарии во второй раз отказал России. Решением от 12 декабря 2019 года Верховный суд Швейцарии оставил без удовлетворения заявление Российской Федерации об отмене международного арбитражного решения в пользу «Укрнафта», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Россия в рамках данного судебного решения должна выплатить $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков судебных издержек.

В компании подчёркивают, что данное решение суда носит окончательный характер.

Ранее Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по спору о долге Украины перед Россией из-за непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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