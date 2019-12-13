Суд отложил вынесение решения по делу о долге Украины перед Россией

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Верховный суд Великобритании отложил вынесение решения по спору о долге Украины перед Россией из-за непогашенных еврооблигаций на сумму $3 млрд.
Суд отложил вынесение решения по делу о долге Украины перед Россией
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на украинское Министерство финансов.

«Верховный суд Объединённого Королевства отложил вынесение решения в судебном процессе относительно так называемых российских облигаций», — указывает министерство.

Отмечается, что результаты окончательной апелляции относительно заявления России о вынесении решения в порядке упрощённого производства будут объявлены после оглашения судом своего решения, которое «состоится, вероятно, в 2020 году».

Уточняется, что в данном случае речь идёт именно о процедуре рассмотрения дела. Россия настаивает на ускоренном рассмотрении указанного иска, в то время как Украина требует рассмотреть дело по полной процедуре.

Ранее Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией о непогашенных еврооблигациях на сумму $3 млрд. 

9 декабря Министерство финансов России сообщило, что сумма требований Москвы к Киеву по делу о долге составляет около $4,5 млрд.

Подробнее — в материале RT.

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