С-300 заступили на боевое дежурство на российской базе в Таджикистане
«Ещё одним знаковым событием в вопросах укрепления международного военного сотрудничества стала постановка в Республике Таджикистан в декабре этого года на опытно-боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона С-300ПС», — цитирует его ТАСС.
По словам Лапина, основными задачами комплексов являются прикрытие объектов российской военной базы от воздушно-космического нападения и обеспечение противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона.
В конце октября первые С-300ПС поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане.