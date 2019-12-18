С-300 заступили на боевое дежурство на российской базе в Таджикистане

Зенитно-ракетные комплексы С-300ПС впервые заступили на опытно-боевое дежурство на полигоне 201-й российской военной базы в Таджикистане, сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

«Ещё одним знаковым событием в вопросах укрепления международного военного сотрудничества стала постановка в Республике Таджикистан в декабре этого года на опытно-боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона С-300ПС», — цитирует его ТАСС.

По словам Лапина, основными задачами комплексов являются прикрытие объектов российской военной базы от воздушно-космического нападения и обеспечение противовоздушной обороны Центрально-Азиатского региона.

В конце октября первые С-300ПС поступили на вооружение российской военной базы в Таджикистане.