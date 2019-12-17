Полиция возбудила дело после столкновений у здания Рады

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Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело после столкновений возле здания Верховной рады Украины, в результате которых пострадали 17 полицейских.
Полиция возбудила дело после столкновений у здания Рады
  • Reuters

Об этом в ходе брифинга заявил глава киевской полиции Андрей Крищенко.

По его словам, в настоящее время ведётся работа с 26 задержанными. Полицейские изучают видео, чтобы дать квалифицированную оценку действиям задержанных.

«Открыто уже уголовное производство по ч. 2 ст. 365 «Сопротивление сотруднику полиции». Проводится расследование», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений у Рады пострадали 17 полицейских. Правоохранители задержали 26 нарушителей. 

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