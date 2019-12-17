СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны

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Украинские власти лишили государственной охраны экс-премьера Украины Арсения Яценюка и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на источники в Управлении государственной охраны страны.

Источник добавил, что под госохраной остаются экс-министр обороны Украины Степан Полторак, бывший глава СБУ Василий Грицак и экс-президент Украины Пётр Порошенко.

В октябре в Государственном бюро расследований Украины сообщили о расследовании дела о злоупотреблении властью при назначении Владимира Гройсмана и Арсения Яценюка на пост премьер-министра Украины в 2016 и 2014 годах соответственно.

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