ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины

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В украинском Государственном бюро расследований (ГБР) получили разрешение на изъятие документов в рамках расследования подозрения в злоупотреблении властью должностными лицами при назначении в 2016 году Владимира Гройсмана премьер-министром Украины, а также Арсения Яценюка на ту же должность в 2014 году.
ГБР изучит назначения Гройсмана и Яценюка премьерами Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на решение Печерского райсуда.

Отмечается, что речь идёт о документах администрации президента Украины, которая теперь называется офисом президента.

«Во время досудебного расследования (о Гройсмане. — RT) установлено, что должностные лица... злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований внесли в апреле 2016 года в Верховную раду представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной раде», — указывается в судебном решении.

Уточняется, что следователи хотят исследовать документы, касающиеся назначения на должность премьера не только Гройсмана, но и Яценюка, так как они желают сравнить процедуры принятия решений в обоих случаях.

Ранее ГБР возбудило уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко по факту возможного декларирования недостоверной информации.

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