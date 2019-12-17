В Госдуме оценили планы Украины расширить санкции против России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT план правительства Украины расширить индивидуальные санкции против России.

«Украинские санкции — круги на воде, движение есть, а шторма нет. Мы сегодня и так не сотрудничаем с украинскими государственными структурами и предприятиями, поэтому новые санкционные меры Киева наша страна просто не заметит», — считает депутат.

По словам Бальбека, уже всему миру понятно, что «санкционная удавка в отношении России не работает».

Ранее на сайте кабинета министров появилось распоряжение от 27 ноября, согласно которому правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.