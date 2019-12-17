В Госдуме оценили планы Украины расширить санкции против России

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал RT план правительства Украины расширить индивидуальные санкции против России.
В Госдуме оценили планы Украины расширить санкции против России
  • РИА Новости

«Украинские санкции — круги на воде, движение есть, а шторма нет. Мы сегодня и так не сотрудничаем с украинскими государственными структурами и предприятиями, поэтому новые санкционные меры Киева наша страна просто не заметит», — считает депутат.

По словам Бальбека, уже всему миру понятно, что «санкционная удавка в отношении России не работает».

Ранее на сайте кабинета министров появилось распоряжение от 27 ноября, согласно которому правительство Украины планирует расширить индивидуальные санкции против России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить