В Госдуме оценили решение запретить ввоз ряда товаров с Украины

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал RT расширение правительством России перечня товаров, запрещённых к ввозу в страну с Украины.
В Госдуме оценили решение запретить ввоз ряда товаров с Украины
  • РИА Новости

«Введение санкций на поставку товаров с Украины — мера вынужденная, это реакция на позицию официального Киева. Было бы странно закрывать глаза на откровенные провокации, ведь начиная с 2015 года Украина систематически вводит эмбарго на наши товары», — пояснил депутат.

По словам Белика, Россия защищает свои интересы, в то время как Украина «отказывается руководствоваться в своих действиях здравой логикой».

«Объективный анализ показывает, что от санкций гораздо больше страдает экономика Украины», — заключил парламентарий.

Ранее Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров.

Его пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, радиаторы и котлы центрального отопления.

Летом кабмин утвердил перечень товаров, запрещённых к ввозу в Россию с Украины.

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