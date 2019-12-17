В Госдуме оценили решение запретить ввоз ряда товаров с Украины
- РИА Новости
«Введение санкций на поставку товаров с Украины — мера вынужденная, это реакция на позицию официального Киева. Было бы странно закрывать глаза на откровенные провокации, ведь начиная с 2015 года Украина систематически вводит эмбарго на наши товары», — пояснил депутат.
По словам Белика, Россия защищает свои интересы, в то время как Украина «отказывается руководствоваться в своих действиях здравой логикой».
«Объективный анализ показывает, что от санкций гораздо больше страдает экономика Украины», — заключил парламентарий.
Ранее Россия расширила список запрещённых к ввозу с Украины товаров.
Его пополнили, в частности, крахмал, глюкоза и фруктоза, радиаторы и котлы центрального отопления.
Летом кабмин утвердил перечень товаров, запрещённых к ввозу в Россию с Украины.