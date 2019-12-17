Косачёв оценил шансы на изменения в Киеве отношения к российским СМИ

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT рассказал, что считает необходимым, чтобы в общую практику отношения к российским журналистам на Украине были внесены изменения.

«Изменение может быть только одно — приведение политики и действий украинских властей на всех уровнях в соответствие с их международными обязательствами, с цивилизованными нормами действующего законодательства и той общепринятой практики, которая подразумевает обеспечение беспрепятственных и свободных действий для профессиональной работы представителей СМИ», — считает сенатор.

Косачёв также отметил, что не может быть никаких исключений, «которые обуславливаются осложнениями в двусторонних отношениях с той или иной страной».

«Все подобные исключения являются посягательством на свободу прессы и, таким образом, являются нарушением международных обязательств и законодательства страны, которая это допускает», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.