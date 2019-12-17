Косачёв оценил шансы на изменения в Киеве отношения к российским СМИ

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT рассказал, что считает необходимым, чтобы в общую практику отношения к российским журналистам на Украине были внесены изменения.
Косачёв оценил шансы на изменения в Киеве отношения к российским СМИ
  • РИА Новости

«Изменение может быть только одно — приведение политики и действий украинских властей на всех уровнях в соответствие с их международными обязательствами, с цивилизованными нормами действующего законодательства и той общепринятой практики, которая подразумевает обеспечение беспрепятственных и свободных действий для профессиональной работы представителей СМИ», — считает сенатор.

Косачёв также отметил, что не может быть никаких исключений, «которые обуславливаются осложнениями в двусторонних отношениях с той или иной страной».

«Все подобные исключения являются посягательством на свободу прессы и, таким образом, являются нарушением международных обязательств и законодательства страны, которая это допускает», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются, что на Украине будут внесены изменения в общую практику отношения к российским журналистам после заявлений украинского лидера Владимира Зеленского.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить